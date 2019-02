Macron reçoit ce mardi des maires de l'Est

Emmanuel Macron effectue cette semaine ses 8e et 9e rencontres régionales dans le cadre du grand débat, en recevant notamment ce mardi des élus du Grand Est. Le grand débat national a été lancé par M. Macron pour répondre au mouvement inédit des «gilets jaunes» qui manifestent depuis la mi-novembre pour réclamer une «justice sociale et fiscale».

Le chef de l'Etat va réunir lors d'un déjeuner à l'Élysée environ 170 élus du Grand Est, principalement les maires des chefs-lieux de cantons mais aussi les présidents des 10 conseils départementaux (Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges), et le président de la région Jean Rottner (LR). Il s'était rendu dans cette région, qui compte le plus de communes en France (5 132), début novembre dans le cadre de l'itinérance de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre.

(L'essentiel/afp)