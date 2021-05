Sept chauffeurs sur dix insultent les autres

La Fondation Vinci Autoroutes a publié son onzième baromètre de la conduite responsable, qui révèle que tous les automobilistes ne se valent pas... En partenariat avec Ipsos et dans le but de «mieux orienter les messages de prévention», Vinci a consulté un panel de 12 400 personnes dans 11 pays européens. L'étude publiée mercredi met également le doigt sur les différences de comportements au volant d'une région à l'autre sur le territoire français.

On note que 68% des automobilistes du Grand Est ont admis faire des écarts par rapport au code de la route. Sept automobilistes sur dix c'est beaucoup, mais bien moins que la moyenne nationale (79%). Dans le détail, 66% des chauffeurs de la région frontalière au Luxembourg insultent les autres conducteurs et 13% ont indiqué être déjà descendus de leur véhicule pour s'expliquer sur la route. Un chiffre qui grimpe à 25 et 24% en région parisienne et en région PACA.

L'alcool? 3% des automobilistes du Grand Est disent en ressentir les effets en conduisant. Par ailleurs, 8% utilisent leur téléphone à la main. Selon ce baromètre 2021, les chauffeurs du Grand Est ne sont pas parmi les mauvais élèves français mais la Fondation Vinci Autoroute relève que les automobilistes «sont de plus en plus nombreux à adopter des comportements dangereux». Et ceci est vrai au niveau français comme à l'échelle européenne. Pour rappel, en 2020, la police grand-ducale a adressé près de 261 400 avertissements taxés à des automobilistes dont le comportement était jugé dangereux.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)