Qui a la plus jolie cathédrale, Metz ou Strasbourg?

Strasbourg va-t-elle conserver son titre de plus belle cathédrale de France, obtenu l'année dernière face à Reims? Le débat empreint de chauvinisme régional prend une tournure particulière cette année car il oppose deux villes «rivales»: Metz et Strasbourg. On le sait, les deux plus grandes villes du Grand Est possèdent deux des plus belles cathédrales de France.

La page Facebook Patriotvisor qui organise le concours ne s'y est pas trompée. Des milliers de personnes ont validé le côté majestueux des deux monuments. Reste désormais à les départager. L'une possède la plus haute flèche de France, culminant à plus de 142 mètres et une façade en pierre rose en grès des Vosges, l'autre parmi les plus beaux vitraux d'Europe, grâce au travail remarquable de l'artiste Marc Chagall.

Les internautes ont jusqu'à 19h, mercredi soir, pour voter sur la page Facebook consacrée. Alors plutôt cathédrale Saint-Étienne de Metz ou Notre-Dame de Strasbourg?

(th/L'essentiel)