Poignardée au ventre, elle arrive à rentrer chez elle

À Sarrebruck, une femme de 30 ans a été attaquée au couteau et gravement blessée par un homme, lundi. Selon la police allemande, la victime aurait refusé de donner de l'argent à l'agresseur dans la rue, ce qui a provoqué les coups de couteau.

Elle a été gravement blessée au ventre mais a réussi à marcher pour rentrer chez elle, à plus d'un kilomètre du lieu de l'agression. Là, elle s'est effondrée et ses proches ont pu appeler les secours et la police. Elle a été hospitalisée.

L'auteur a pris la fuite et un appel à témoins a été lancé.

(sw/L'essentiel)