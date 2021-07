La commune d'Aubange rachète la gare d'Athus

Le bâtiment de la gare d'Athus devrait (enfin) reprendre vie. La commune d'Aubange (Province de Luxembourg en Belgique) a racheté l'édifice à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), qui l'a laissé à l'abandon depuis plus d'une vingtaine d'années, rapporte la presse belge.

Aubange a ainsi remporté l'appel d'offres, avec une offre de 98 000 euros. Le bourgmestre d’Aubange François Kinard explique à dhnet.be qu'il existe désormais deux possibilités pour l'avenir: «Si on travaille avec un partenaire privé, on maintient un espace public, avec salle d’attente et commodités, et on installe, à court terme, un commerce. Dans le cas où le partenariat public-privé ne pourrait être envisagé, une demande de subside sera introduite dans le cadre de la rénovation urbaine. On travaillerait alors sur le plus long terme».

Nouveaux parkings

À noter que l'acte de vente ne concerne pas les parkings, qui sont entretenus par la commune mais qui restent la propriété de la SNCB. «Nous avions demandé à la SNCB de pouvoir inclure les parkings dans l'acte de vente, ce qu'elle a refusé, indique François Kinard à tvlux.be. L'opérateur a en revanche un projet d'aménagement de nouveaux parkings sur le côté de la gare. Les plans ont été annoncés pour le premier semestre 2021, j'espère que ça va suivre son cours».

En province de Luxembourg, la SNCB a aussi vendu la gare de Longlier (commune de Neufchâteau), à un tiers.

(L'essentiel)