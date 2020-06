Pas de déchets nucléaires enfouis avant 2070?

Dans une semaine, exactement le vendredi 12 juin, l'enquête relative au futur des déchets nucléaires en Belgique sera clôturée sur le site Internet de l'ONDRAF, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. Si vous habitez en Grande Région et que vous êtes sensibles à la cause, c'est donc le moment ou jamais de vous mobiliser en participant à cette enquête.

Le 22 mai, souvenez-vous, on apprenait que 7 000 Luxembourgeois s'étaient déjà manifestés sur la question après la sortie de Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement au Grand-Duché, qui avait suscité de très nombreux remous de part et d'autres de la frontière belgo-luxembourgeoise, au début du déconfinement.

Des déchets stockés en surface du côté de Lagland?

Ce vendredi 5 juin, la presse régionale de la province belge de Luxembourg, où pourraient être enterrés des déchets nucléaires, ajoute également sa pierre à l'édifice en donnant la parole à deux acteurs que tout oppose, ou presque. La Meuse, tout d'abord, permet à Bouli Lanners, figure du cinéma belge, de donner son avis sur la question. «Comment peut-on s'engager à polluer le sol pendant des milliers d'années?», se demande-t-il. «Un jour, plus personne n'aura de souvenir que ces déchets nucléaires ont été enterrés dans cette région verte». Renvoyant par la même occasion, le public, à se forger sa propre opinion après avoir visionné «Un héritage empoisonné», film d'Isabelle Masson-Loodts diffusé sur Facebook, ce jeudi 4 juin.

Un héritage empoisonné: première sur Facebook Un héritage empoisonné: première diffusion sur Facebook, 4/6/2020 à 19h Le pitch: «Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le danger, pourtant encore réel, des rebuts de 14-18, comment croire que notre mémoire permettra de maintenir la vigilance des générations futures autour des déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires?». Après la diffusion de ce documentaire, retrouvez la réalisatrice Isabelle Masson-Loodts pour un échange en live, dès 20h, en suivant le lien qui sera posté sous le film. Pourquoi cette soirée événementielle sur le sujet des déchets nucléaires? Depuis le 15 avril, le débat monte en Belgique, et en Wallonie en particulier, sur la question de la gestion des déchets nucléaires. L'ONDRAF a lancé une enquête publique en pleine crise sanitaire. L'omniprésence médiatique du coronavirus n'a dans un premier temps pas permis à ces questions d'être médiatisées comme elles l'auraient dû/pu. Mais un rebondissement a eu lieu il y a 2 semaines lorsque Caroline Dieschbourg, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable au Grand-Duché du Luxembourg a dénoncé la mascarade de cette enquête. La ministre grand-ducale pointait d'une part le fait qu'il était inadmissible que cette enquête publique ait lieu en pleine période de confinement, et d'autre part, le fait que le dossier qui accompagne son questionnaire en ligne mentionne l'éventualité de plusieurs zones d'enfouissement dans le sud de la Belgique, dont certaines aux portes du Luxembourg, avec de potentiels effets sur l'environnement (par exemple sur les nappes phréatiques alimentant le Luxembourg). Cela a permis que les citoyens du Sud de la Belgique se sentent concernés. Les maires/bourgmestres de plusieurs communes ont réagi. La question trouve enfin plus de place auprès de l'opinion publique. Comme le rappelle Greenpeace Belgium, il est important que les citoyens fassent entendre leur voix en répondant à l'enquête publique pour marquer leur désaccord: https://www.greenpeace.org/…/que-faire-de-nos-dechets-nuc…/… L'échange live qui aura lieu ce 4/6 sur cette page après la diffusion du film "Un héritage empoisonné" sera l'occasion de mieux vous informer sur les raisons de dire non à tout projet d'enfouissement des déchets radioactifs, en Wallonie, en Belgique, en France, ou ailleurs dans le monde. Postez vos questions et réactions, et invitez vos contacts: cette soirée est l'occasion de sensibiliser ceux qui continuent à ne pas avoir d'avis, ou se rangent derrière la sempiternelle idée qu'»il faut bien les mettre quelque part». Publiée par Un héritage empoisonné le film sur Jeudi 4 juin 2020

Et dans l'autre camp, en quelque sorte, L'Avenir Luxembourg permet à Jean-Luc Frérotte, géologue originaire de Virton, de s'exprimer sur cette thématique très sensible. «Parmi les 21 pays de l'Union européenne et de l'OCDE, équipés de centrales nucléaires, seuls la Belgique, l'Italie et le Mexique sont en retard par rapport à la politique à adopter sur les déchets nucléaires», rappelle-t-il, avant de souligner «qu'aucun déchet ne serait enfoui sur le site choisi avant... 2070». Il estime également que la Gaume ne pourrait accueillir de déchets enfouis, «car son sous-sol ne le permet pas», sans exclure la possibilité d'un stockage sécurisé en surface, du côté de l'actuel camp militaire de Lagland, non loin d'Arlon.

(fl/L'essentiel)