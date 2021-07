Dépôt illégal de 600 tonnes de déchets en Lorraine

Neuf personnes sont accusées d'avoir mis en place un trafic de déchets entre la Belgique et la France, rapporte France Bleu Lorraine Nord. Elles ont été arrêtées début juin et six d'entre elles ont été mises en examen. Plus de 500 000€ en liquide, des montres et autres accessoires de luxe ont été saisis. Les suspects auraient notamment déversé sauvagement plus de 600 tonnes de déchets dans le nord de la Lorraine (région Grand Est en France), entre octobre et décembre 2019, lorsqu'ils n'avaient plus accès aux centres de tri.

L'affaire commence cette même année lorsque deux sociétés signent des contrats pour déposer des déchets dans plusieurs centres de tri et de valorisation, relate notre confrère. Mais elles n'honorent pas les factures. Les autorités découvrent que, contrairement à ce qui était indiqué, les chargements viennent de Belgique et non pas de France, ce qui est interdit (seuls les déchets de plastique non dangereux facilement recyclables, c'est-à-dire triés et non contaminés par d'autres déchets, peuvent être exportés vers des pays tiers pour recyclage). À ce titre, les enquêteurs se rendent compte que de faux documents ont été créés pour cacher la provenance réelle de ces déchets et que les sociétés en question sont fausses. Au total, plus de 6 400 tonnes de déchets sont concernées.

Préjudice de plus d'un million d'euros

Le préjudice financier de ces dépôts illégaux de déchets est estimé à plus d'un million d'euros. Plusieurs victimes ont été identifiées, dont Metz, Thionville, Hayange, Redange ou Argancy en Moselle et Hussigny-Godbrange et Haucourt-Moulaine en Meurthe-et-Moselle.

Pour rappel, la préfecture de Meurthe-et-Moselle avait déploré récemment que «de plus en plus» de résidents luxembourgeois ou belges, particuliers ou professionnels, se rendaient en France pour déposer leurs déchets sur des sites naturels ou sur d’anciens sites industriels à l’abandon.

(L'essentiel)