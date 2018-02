Un rhinocéros et trois tigres blancs sont nés

Le début du mois de février a été prolifique pour le zoo d'Amnéville, avec quatre nouveaux arrivants, un rhinocéros et trois tigres. Le premier bébé, le rhinocéros blanc, est venu au monde le 1er février. Arenka est une «petite» femelle de 85 kilos, dont s'occupe sa maman Hekaw, qui l'a portée pendant 15 mois. Le père, Benny, un géant de deux tonnes, veille sur sa petite famille.

Les rhinocéros sont une espèce menacée, il en reste moins de 25 000 dans la nature et chaque jour, quatre d'entre eux sont tués par des braconniers. Le zoo d'Amnéville possède un des deux groupes de rhinocéros les plus importants d'Europe et la jeune Arenka est la quatrième à y naitre.

L'autre naissance a eu lieu le 5 février. Orissa, une superbe tigresse blanche du Bengale, a mis au monde des triplés, après 110 jours de gestation. Mohan, Râni et Raja, un mâle et deux femelles, sont élevés par leur mère et devront attendre deux mois avant de rencontrer leur père, Kantaji. Les tigres sont encore plus menacés que les rhinocéros. Il en reste moins de 4 000 dans la nature, dont à peine plus de 2 000 tigres du Bengale.

La petite Arenka avec sa maman:



(L'essentiel)