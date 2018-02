La police grand-​​ducale a failli intercepter Pierson

Lors du 7e jour du procès Pierson à Arlon, ce mardi, sept policiers luxembourgeois du Centre d'intervention de Dudelange ont été entendus par la cour pour des faits de rébellion commis par Jérémy Pierson entre Alzingen et Frisange, le lundi 8 décembre 2014, soit un jour avant d'être arrêté à Arlon le lendemain.

Ce fameux 8 décembre, contactés par L'essentiel, les policiers avaient qualifié cette scène digne d'un film avant d'indiquer le mardi 9 décembre dans la matinée que ce véhicule avait bel et bien été dérobé en Belgique peu avant. Nous avions également établi un lien avec ce véhicule volé et Jérémy Pierson, le vendredi 12 décembre.

«Un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident»

Ces faits ont été confirmés, ce mardi 6 février 2018, par les sept policiers entendus au procès qui sont revenus sur cette folle course poursuite. Le véhicule en question, une Alfa Roméo Giuletta, a tout d'abord été volé par Jérémy Pierson, le lundi 1er décembre 2014, à Wolkrange (commune de Messancy) en Belgique.

Sans le moindre véhicule, celui qui est accusé d'avoir enlevé, séquestré et assassiné Béatrice Berlaimont se serait servi de cette voiture pour se rendre, dans un premier temps, le 8 décembre, à Luxembourg, «dans un café proche de la gare», selon lui, pour «sa consommation personnelle de drogue» avant de «se perdre», toujours selon lui, et de croiser la route des policiers à hauteur de Alzingen.

«Il neigeait de manière abondante et il faisait déjà sombre (vers 19h45) lorsque nous avons repéré l'Alfa Roméo dans un embouteillage avant Frisange», a rappelé un policier luxembourgeois. «Nous l'avons pris en chasse à l'aide de trois véhicules et il a pris l'autoroute A13 à contresens avant de prendre la fuite en direction de l'Allemagne jusqu'à Saint-Avold en France. «La course poursuite a été effectuée à une vitesse supérieure à 100 km/h et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident», a souligné un autre policier. Des tirs on été échangés en direction du véhicule, un pneu a été crevé, mais Pierson a néanmoins réussi à semer les policiers. Il sera arrêté le lendemain après-midi, à Arlon, après avoir agressé d'autres personnes et volé un autre véhicule à Saint-Avold.

