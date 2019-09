Ces maisons-​​bulles ont été vendues 360 000 euros

«C'est le tout premier enchérisseur qui au final a remporté la mise, il les voulait absolument», a indiqué Bruno Tourmen, l'un des copropriétaires qui vendaient ces onze maisons en forme de bulles. L'adjudicataire, l'avocat parisien Christophe Perchet, originaire des Vosges, «est amoureux de ce site, il le connaît depuis son plus jeune âge», a expliqué son avocat Me Alain Bégel, qui le représentait à la vente aux enchères.

Lors de premières enchères début mai, ces onze maisons, composées d'une structure métallique et de voile de béton projeté, avaient été adjugées 120 000 euros, un prix inférieur à l'investissement consenti par les propriétaires vendeurs, mais la vente a été relancée par trois surenchères au cours du délai légal de dix jours. À l'issue de l'audience de vendredi, elle est désormais effective et définitive.

Un projet d'activité touristique

«C'est vraiment une très bonne surprise, le remboursement des créances est totalement couvert et il y a un bénéfice qui se dégage», s'est réjoui Bruno Tourmen. M. Tourmen et quatre amis avaient acquis en 2006 pour 180 000 les onze maisonnettes, dont l'ensemble, séparé du reste de la commune de Raon-l'Étape par un cours d'eau, a été classé aux monuments historiques en 2015.

Après de lourds travaux de rénovation et de mise aux normes, la bande, passionnée par l'architecte utopiste et par les années 1950 à 1970, avait transformé le site en structure hôtelière, sa vocation première. Mais en raison d'une baisse de fréquentation et du poids des prêts bancaires, l'ensemble architectural, baptisé Île Haüsermann, avait été placé en redressement judiciaire en 2015, puis fermé. Le nouveau propriétaire des maisons-bulles «souhaite y développer une activité commerciale, touristique», a indiqué son avocat sans plus de détails.

