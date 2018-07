L'espace aérien belge a été fermé

Six aéroports belges ont été touchés, ainsi que tous les avions qui survolent le pays jusqu'à 8 000 mètres d'altitude, ce qui correspond à la zone gérée par Belgocontrol. «L'espace aérien a été fermé pour des raisons de sécurité, ce qu'on appelle un "clear the sky"», a expliqué Alain Kniebs, porte-parole de Belgocontrol, qualifiant l'événement de «très exceptionnel». Les avions ne peuvent plus survoler le pays, «certains avions sont cloués au sol, d'autres ont été contraints d'atterrir», a ajouté M. Kniebs. La fermeture a eu lieu vers 16h. Une fois le problème technique résolu, l'espace aérien a pu progressivement rouvrir à partir de 18h, avec un trafic qui reprenait lui aussi au fur et à mesure.

Aucun problème au Luxembourg



Contacté par L'essentiel vers 17h, lux-Airport a indiqué que le trafic aérien au-dessus du ciel luxembourgeois n'était pas affecté. «Nous n'avons reçu aucune information allant dans ce sens de la part de Belgocontrol», nous a confirmé Rebecca Pecnik par téléphone.

Belgocontrol n'était pas en mesure de dire combien de vols, ni combien de passagers ont été touchés. Quoiqu'il en soit, au-delà de 8 000 mètres d'altitude, c'est un autre centre, à Maastricht (Pays-Bas), qui contrôle les avions survolant le territoire belge. «Cela signifie qu'un avion qui relie le Danemark à l'Espagne, par exemple, n'aurait pas été concerné parce qu'il vole assez haut», a précisé M. Kniebs.

Belgocontrol opère un clear the sky. Il y a un problème avec le chargement des données de vols. Nous travaillons à une solution pour résoudre le problème. — Belgocontrol FR (@Belgocontrol_FR) 19 juillet 2018

(L'essentiel/fl/afp)