Plainte de l'ex-​​intérimaire d'ArcelorMittal

La plainte a été déposée mardi au parquet de Thionville pour «atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, mise en danger de la personne et infraction aux règles de la sécurité et de la santé», a indiqué Me Vincent Brengarth, l'un des avocats de l'intérimaire, Karim Ben Ali. «Il ne fait aucun doute que M. Ben Ali transportait des matières particulièrement dangereuses. Pour autant, il n'a bénéficié d'aucune formation et n'a à aucun moment été instruit des risques liés au transport de ces matières», est-il écrit dans la plainte.

Le plaignant a travaillé pour un sous-traitant chargé de la collecte des déchets d'ArcelorMittal, à Florange. Il avait diffusé à l'été 2017 des vidéos le montrant déverser un liquide de couleur noir ou jaunâtre, présenté comme des rejets d'acide, sur le crassier de Marspich. Il se disait contraint de se rendre sur ce site pour éviter un «traitement plus coûteux» dans un centre de dépollution industrielle, est-il noté dans la plainte.

Perte du goût et de l'odorat

L'enquête préliminaire, ouverte à l'été 2017 pour «atteinte à l'environnement», a conclu «que le produit déversé sur le crassier est issu d'une cuve de stockage d'eaux usées relevant de la ligne de décapage et de régénération d'acide», avait annoncé début septembre Christelle Dumont, procureure à Thionville. «Tout au plus, il peut être reproché à la société ArcelorMittal une gestion irrégulière de ses déchets, délit puni de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, qui fera l'objet de poursuites par le parquet», avait-elle précisé.

L'intérimaire, âgé de 37 ans, «a le sentiment que la justice n'est pas allée jusqu'au bout, alors même qu'elle aurait pu avoir des éléments, et c'est ce qu'on fait valoir dans la plainte, pour retenir d'autres qualifications», a rapporté Me Brengarth, regrettant que «la pollution n'(ait) pas été retenue» par le parquet. L'homme n'a pas retrouvé de travail. Il souffre d'une perte du goût et de l'odorat, d'irritation des yeux et «d'un traumatisme psychologique inhérent aux manquements de la société utilisatrice», selon la plainte.



Pollution ArcelorMittal à Florange : le lanceur... par republicain-lorrain

(L'essentiel/afp)