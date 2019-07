La tête de Trump dans la Moselle pour le climat

Une immense structure gonflable représentant la tête du président américain Donald Trump à moitié immergée est installée dans la Moselle, à Metz, depuis vendredi et jusqu'au 7 septembre, pour dénoncer ses positions contre le climat, dans le cadre du festival d'arts numériques Constellations. «L'idée, c'était de bâillonner Trump, de le faire taire, mais il continue à parler, très sûr de lui», explique l'artiste Jacques Rival, à l'origine du projet.

L'installation, baptisée «Everything is fine», montre «un Trump en perdition, mais qui continue à vouloir être seul contre tous, à vouloir œuvrer contre l'intérêt commun», ajoute-t-il. La tête, haute de 4,60 m et large de 6 m, en toile de PVC peinte, est gonflée en permanence grâce à un système de soufflerie. Sa main droite sort de l'eau, faisant le signe O.-K. avec les doigts.

Flot de paroles incompréhensibles

La nuit, un jeu de lumière créera «une atmosphère sécuritaire avec un éclairage dynamique», précise l'artiste de 47 ans, habitué des œuvres monumentales et satiriques. La bande son du discours qu'avait tenu en 2017 M. Trump lors du retrait des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat est diffusée, tronquée, donnant l'impression qu'il parle dans l'eau. De sa bouche, sous l'eau, sortent des bulles.

Un buzzer est installé sur le quai, en contrebas du pont des Roches, pour inciter les passants à le faire taire ou bien à remettre en route son flot de paroles incompréhensibles. L'installation s'inscrit dans le parcours d'arts numériques, composé de 14 œuvres, du festival Constellations qui a drainé l'an dernier quelque 950 000 visiteurs.

Avec cette œuvre, «il s'agit de sensibiliser le public à l'importance de s'engager sur ces sujets (NDLR: l'environnement et la biodiversité), de manière décalée et quasi burlesque», explique Hacène Lekadir, adjoint à la culture de la ville de Metz. «C'est aussi modestement un message envoyé au président Trump pour lui dire combien ses postures et ses positions antiécologiques sont dangereuses pour le monde entier», ajoute-t-il.

Œuvre de Jacques Rival - everything is fine (jusqu’ici tout va bien), une installation qui dénonce les positions anti écologiques et irresponsables de @realDonaldTrump; à voir Pont des Roches à #Metz #festival #ConstellationsdeMetz pic.twitter.com/Ufo7mA2ZZz — LEKADIR Hacène (@lekadir_zh) 5 juillet 2019

