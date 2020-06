Elle demande du feu, il refuse et la tabasse

C'est l'histoire d'une interaction banale qui a tourné au pugilat. Alors qu'elle était venue demander du feu à un homme devant la gare de Metz, dimanche dernier, une voyageuse a subi la mauvaise humeur de son interlocuteur, rapporte Le Républicain Lorrain. Pas franchement enclin à accéder à sa demande, l'individu lui a répondu de manière agressive. C'est alors que la situation a dégénéré.

Le ton est monté et l'homme s'est jeté sur la femme en lui assénant des coups de poing et des coups de pied. Prenant rapidement le dessus, il en a profité pour lui voler son téléphone. Loin de se laisser abattre, la victime a rattrapé son agresseur et a récupéré son GSM, aidée par plusieurs personnes.

Malgré l'intervention de la police, l'agresseur a réussi à s’enfuir. Mais c'était méconnaître l'abnégation de la victime, qui a revu passer le voleur. Cette fois-là fut la bonne, et la police a finalement pu arrêter l'homme de 47 ans. Domicilié à Thionville, il est bien connu des services de police.

(th/L'essentiel)