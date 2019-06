«Je réclame un jour par semaine de télétravail»

Je signe une tribune libre sur l’importance du #télétravail et la nécessité de l’encourager et le permettre dans notre espace européen frontalier. #Thionville #Moselle #GrandEst #Luxembourg pic.twitter.com/yJHknGtEjK — Pierre Cuny (@pierre_cuny) 19 juin 2019

«Je réclame un seuil de 1 jour par semaine de télétravail autorisé entre le Luxembourg et la France, sans remise en question du statut fiscal et social de l'employé». Un appel, lancé mercredi par le maire de Thionville, Pierre Cuny, qui a le mérite d'être clair. L'élu français a en effet signé une tribune libre, relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il invite donc les autorités françaises et luxembourgeoises à «répondre aux enjeux de la mobilité et du travail transfrontalier».

100 000 frontaliers français se rendent au Luxembourg chaque jour, «leur nombre pouvant atteindre 150 000 d'ici 2035», détaille Pierre Cuny. Pour faire 30 kilomètres, les travailleurs affrontent quotidiennement des trajets «de 1h30». Sans parler des difficultés sur le rail. «Chaque jour des concitoyens m'interpellent sur les difficultés pour se rendre au Luxembourg et sur la dégradation de leurs conditions de travail, (...) de plus en plus font le choix de quitter leur vie professionnelle au Luxembourg, épuisés».

«Le Luxembourg est prêt à cela»

Le maire de Thionville souligne l'urgence de répondre à ce défi, qui est également environnemental: «Une journée de trafic sur l'A31 produit mille fois plus de gaz à effet de serre que les rejets atmosphériques des usines de nos territoires (...) Une journée de télétravail par semaine, c'est 20% de trafic et de pollution automobile en moins». Et les investissements routiers et ferroviaires lancés ne suffiront pas à faire face.

La convention fiscale passée entre la France et le Luxembourg autorise aujourd'hui 29 jours prestés hors du Grand-Duché pour les frontaliers français. Pierre Cuny indique que ce seuil, permettant d'éviter une double imposition, «est inadapté au télétravail» et martèle donc sa volonté d'autoriser une journée de télétravail hebdomadaire. «Le Luxembourg est prêt à cela, (...) les responsables politiques me le confirment régulièrement», insiste-t-il.

Rappelons qu'en mai dernier, le Conseil national pour les étrangers (CNE) a proposé de renégocier les conventions fiscales bilatérales avec l’Allemagne, la Belgique et la France, afin d’autoriser 56 jours de télétravail par an aux frontaliers de ces pays.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)