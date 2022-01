Un choc frontal fait cinq blessés graves à Boulay

Un très grave accident de la route s'est produit lundi après-midi, vers 17h30, à la sortie de Boulay (Moselle). Deux voitures sont entrées en collision sur la RD25 et le choc a été tel que les occupants des deux véhicules ont tous été blessés, soit cinq personnes au total.

Selon nos confrères du Républicain Lorrain, les trois occupantes d'un des véhicules impliqués sont âgées de 18 à 30 ans et domiciliées à Ham-sous-Varsberg et Diesen, près de Creutzwald. Les deux occupants de l'autre voiture ont une cinquantaine d'années et sont originaires de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

Un épais brouillard

Environ 30 pompiers sont intervenus pour secourir les blessés, ainsi qu'une équipe médicale composée d'une dizaine de personnes. Les cinq victimes de l'accident ont ensuite été transportées au CHR de Metz-Thionville et à SOS Santé, à Saint-Avold, où elles se trouvaient ce mardi matin, dans un état stationnaire.

Une enquête a été ouverte pour clarifier les causes de l'accident. L'épais brouillard qui régnait lundi après-midi sur le secteur et la chaussée glissante pourraient avoir joué un rôle dans cette collision.

(pp/L'essentiel)