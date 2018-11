L'affaire Berlaimont déjà de retour à la télévision

Souvenez-vous, l'affaire avait fait grand bruit à la fin de l'année 2014 lorsque la jeune Béatrice Berlaimont, 14 ans et originaire d'Arlon, avait été enlevée, violée et assassinée par Jérémy Pierson, petit toxicomane notoire, qui rodait dans le sud de la Belgique, au Luxembourg et même en France au moment des faits qui ont été jugés en Cour d'assises, début 2018.

Ce mercredi 7 novembre 2018, sur la Une à 20h15, presque quatre ans après de multiples vols et agressions qui ont très mal tourné, la chaîne publique belge RTBF a décidé de consacrer un reportage de 52 minutes sur l'affaire Béatrice Berlaimont. «Nous nous sommes rendus sur les différents lieux du drame, d'Arlon en passant par les petits villages gaumais proches de la frontière française», nous a précisé Sylvie Chevalier, la journaliste qui s'est chargée du reportage avec Sophie Gillet.

Témoignages poignants

«C'est également la première fois que nous entendrons le témoignage du papa de la petite Béatrice», a souligné notre interlocutrice au téléphone. «Plusieurs personnes concernées de près par cette affaire travaillent au Luxembourg et on a bien eu conscience, lors de notre enquête, du climat pesant qu'il régnait dans toute la Grande Région au moment des faits en novembre et en décembre 2014».

Dans de courtes séquences diffusées sur les réseaux sociaux pour annoncer le reportage, on peut également y découvrir un extrait du témoignage de Sauvane Watelet, agressée et violée par Jérémy Pierson. Cette jeune dame réussira à fuir son agresseur et deviendra par la même occasion le témoin-clé qui permettra de retrouver celui qui avait également agressé une joggeuse finlandaise de 19 ans en juin 2014, dans le parc Laval, à Dommeldange.

(fl/L'essentiel)