Une école belge orientée vers le Luxembourg

Entre la commune belge d'Attert et son très proche voisin grand-ducal, c'est depuis très longtemps, déjà, une grande histoire d'amour. Et cette histoire linguistique commune, notamment, pourrait prendre une nouvelle dimension dès septembre 2021. Grâce à un reportage de TV Lux, la télévision de la province belge de Luxembourg, on apprend en effet qu'une école secondaire «à pédagogie active» va se concrétiser d'ici neuf mois et le bourgmestre d'Attert Josy Arens ne cache pas ses ambitions.

«Des discussions sont en cours avec certaines écoles luxembourgeoises», a déclaré Josy Arens au micro de TV Lux. «Pour pouvoir travailler ensemble, mais aussi pour donner des cours d'allemand et de luxembourgeois, puisque le luxembourgeois était notre langue maternelle, il y a 60 ans dans notre région (de l'Arelerland, de la commune de Martelange à celle d'Aubange en passant par Attert et Artlon). Et aujourd'hui, c'est une langue importante pour avoir un emploi au Luxembourg. Nous voulons donc préparer nos jeunes pour ce marché de l'emploi».

Cette école baptisée ESVA, pour «Ecole secondaire de la vallée de l'Attert», compte s'inspirer de formes d'apprentissage d'ores et déjà en application dans d'autres coins de la Wallonie, mais ce qui se passe au Luxembourg, et même en l'Allemagne, devrait également service de source d'inspiration, selon TV Lux. Les inscriptions à cette future école seront ouvertes du 1er février au 5 mars 2021. A moyen terme, dans plus de cinq ans, les nouvelles installations basées à Tontelange, le long de la nationale 4, devraient pouvoir accueillir entre 500 et 600 élèves.

(fl/L'essentiel)