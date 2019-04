Prison ferme pour les agresseurs d'Amnéville

Les faits remontent au 12 mars dernier. Un Ban-Saint-Martinois, âgé de 32 ans, s'était rendu dans la nuit à Amnéville pour rencontrer une jeune femme avec laquelle il pensait s'être entretenu sur un site de rencontres. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, rue Saint-Jean, l'homme s'était retrouvé face à trois individus cagoulés, qui l'avaient frappé à plusieurs reprises, avant de dérober sa voiture et de prendre la fuite.

Les fuyards avaient été pris en chasse par la police, sur l'A31, et avaient fini par abandonner leur véhicule à Yutz. Deux des individus avaient été interpellés et placés en garde à vue et le troisième homme interpellé le lendemain.

Lundi dernier, le tribunal de grande instance (TGI) de Metz a condamné deux des agresseurs, âgés de 19 et 20 ans, à six et quatre mois de prison ferme, avec maintien en détention, relate Le Républicain Lorrain. Le troisième agresseur, âgé de 17 ans, sera bientôt jugé par le tribunal pour enfants. De son côté, la victime touchera 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 8 571 euros pour pouvoir faire réparer son véhicule, endommagé lors de la course poursuite avec la police.

(pp/L'essentiel)