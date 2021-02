À Metz, la situation sanitaire est «très préoccupante»

«Une situation très préoccupante». Tel est le constat effectué par l'Agence régionale de Santé (ARS) au moment d'évoquer le cas spécifique de Metz concernant le nombre de contaminations au coronavirus. Les derniers chiffres dévoilés mardi sont alarmants, faisant de Metz l'une des métropoles françaises les plus touchées par la pandémie actuellement. La ville mosellane et sa métropole enregistrent un taux d'incidence de 397,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit près du double de la moyenne française déjà relativement élevée (211,2 pour 100 000).

Un taux également largement supérieur à celui de la Moselle (275,6 pour 100 000) et du Grand Est en général (225,1 pour 100 000). Metz fait aujourd'hui figure de point noir sur la carte sanitaire française. D'autant que ce nombre très élevé de nouvelles contaminations n'est pas dû à un recours plus important qu'ailleurs aux tests PCR. Le taux de positivité est de 10% à Metz, alors qu'il est inférieur à 7% dans le Grand Est et en France.

Plus préoccupant encore, le taux d'incidence chez les personnes âgées atteint 426 pour 100 000 habitants, et le taux de positivité 14%. L'ARS n'a pas pu expliquer pourquoi la capitale de la Lorraine et sa métropole sont plus touchées que les villes voisines. Mais il est établi que de nombreux clusters se sont formés au cours des dernières semaines, notamment dans les maisons de retraite, les écoles et les lieux de travail.

(th/L'essentiel)