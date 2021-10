Une meute de cinq loups aux portes du Luxembourg

«Le loup préfère les proies faciles». C'est un des nombreux constats dressés ce mardi dans la presse belge qui fait état de la présence d'une meute de cinq loups tout près du Grand-Duché. À une cinquantaine de km de Weiswampach, dans les Hautes Fagnes, La DH rappelle en effet qu'un loup baptisé «Akela» s'est établi dans la région depuis juin 2018. Grâce à une louve, baptisée «Maxima», ce loup, arrivé de l'Allemagne toute proche, est désormais à la tête d'une meute de cinq de ses congénères, puisque trois louveteaux sont nés en mai 2021.

Le tableau de famille laisse certainement rêveur celles et ceux qui se réjouissent du retour du loup dans nos contrées, mais force est de constater que cette petite famille a bel et bien besoin de se nourrir. «Les loups nés au printemps ont des besoins énergétiques importants», reconnaît, dans La DH, Alain Licoppe, responsable du Réseau wallon et professeur à l’ULg en Gestion des ressources forestières et des milieux naturels.

Le quotidien francophone belge souligne encore que 45 moutons ont été tués ou blessés l'été dernier. Et dès décembre 2021, les trois louveteaux seront déjà devenus des adultes capables de chasser en solitaire. Quelles sont les proies préférées des loups? Les moutons et les chèvres, selon les spécialistes. Les vaches et les chevaux se laisseraient moins faire lors d'une attaque. Pour les hommes, le danger serait moindre, car le loup a plutôt peur des êtres humains.

(fl/L'essentiel )