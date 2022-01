Ivre, drogué et coincé en voiture sur la voie ferrée

Dans la nuit de samedi à dimanche à Sarrebruck, un dealer de drogue ivre a dû être désincarcéré d'une voie ferrée, sur laquelle il était coincé avec sa voiture. Selon la police, le conducteur n'a pas pu expliquer comment il s'était retrouvé là. Auparavant, le jeune homme de 24 ans avait lui-même lancé un appel d'urgence et demandé de l'aide.

Sur place, les forces d'intervention ont constaté que l'homme était fortement ivre et que dans l'habitacle de la voiture on sentait clairement la marijuana. Selon les informations fournies, la police a alors découvert dans le véhicule une grande quantité de stupéfiants, ainsi qu'une quantité d'argent liquide et des accessoires liés à la consommation de drogue. L'homme a alors admis qu'il se livrait à un trafic illicite.

Son appartement a ensuite été perquisitionné. D'autres drogues ainsi qu'une installation de culture de cannabis ont été découvertes. L'homme fait maintenant l'objet d'une procédure pénale pour conduite en état d'ivresse et infraction à la loi sur les stupéfiants.

(L'essentiel/dpa)