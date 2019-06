Au moins 17 TER supprimés en Moselle

17 Trains express régionaux (TER) ont été supprimés en Moselle ce jeudi après-midi, indique France bleu sur son site Internet. Et les perturbations devraient durer au moins jusqu'à vendredi matin. En attendant, la SNCF a mis des bus de substitution sur les routes pour remplacer les trains supprimés.

En cause: un accident survenu à Lemud, en Moselle. Une femme a été percutée par un train de fret vers 15h. Depuis, plus aucun train n'assure les liaisons Metz-Forbach et Metz-Sarrebourg-Strasbourg, dans les deux sens de circulation. Vers 18h40, le trafic reprenait progressivement, avec des retards et suppressions supplémentaires encore en vue pour la soirée.

️Il est 17:02 !



La circulation est toujours interrompue entre Metz et Rémilly, suite à un accident de personne.

Cet incident impacte également l'Alsace, des retards et suppressions sont à prévoir.

En Champagne, le trafic est fluide.



Tweetez-nous pour plus d'infos. ‍‍ — TER Grand Est (@TERGrandEst) 20 juin 2019

