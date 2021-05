Le nouveau logo du FC Metz ne fait pas l'unanimité

Le club avait communiqué depuis plusieurs jours, annonçant le dévoilement officiel du nouveau logo à 18h30, ce jeudi. Pour l'occasion, Bernard Serin, président du FC Metz, Carlo Molinari, président d'honneur de la formation messine, et Robert Pirès, légende du club et vice-champion de France en 1998 étaient présents pour une émission spéciale depuis les vestiaires du Stade Saint-Symphorien. Un joli clip retraçant l'histoire du FC Metz a été mis en ligne.

— FC Metz ☨ (@FCMetz) May 27, 2021

Le logo, en revanche, ne fait pas totalement l'unanimité auprès des amateurs. Plusieurs messages de supporters déçus sont apparus sur les réseaux sociaux, d'autres étaient carrément hostiles. À nuancer toutefois, puisque ce type d'exercice est très complexe. Les fans de toujours sont connus pour être très attachés à l'identité visuelle historique de leur club. Rares sont les précédents de logos bien acceptés dès leur lancement...

Le compte des «Socios FC Metz» sur Twitter a immédiatement lancé un sondage. Et les résultats sont plutôt partagés:

[FC METZ]️ Frérot,le nouveau logo il te plaît ? — Socios FC Metz ☨ (@sociosfcmetz) May 27, 2021

Des personnalités publiques de la ville ont également réagi, avec un brin de déception pour certains. «Mais où est passé notre Graoully?», se demande Thomas Scuderi, adjoint au maire de la ville de 2008 à 2020. «Il reste bien entendu une figure puissante de l’identité du Club puisqu’il aura toute sa place dans l’identité visuelle, mais aussi et surtout dans le Stade Saint-Symphorien dont il est le gardien», a répondu le club dans un communiqué.

«En mettant à l’honneur d’une part la Croix de Lorraine, tout en lui donnant une forme plus singulière et élégante, et d’autre part la couleur grenat, le FC Metz choisit de mettre en lumière son histoire et de réaffirmer ses valeurs. Elle est le symbole représentant le mieux le club pour 69% des supporters récemment sondés», explique le FC Metz.

«La nouvelle identité visuelle s’articule autour d’une armure de métal et de flammes, symbolisée par l’introduction d’une couleur orange énergie. Ces éléments graphiques sont inspirés de l’acier et du feu, qui ont forgé le caractère de la Lorraine à travers la sidérurgie et la houille, mais qui ont également façonné la légende du Graoully», poursuit le communiqué transmis jeudi soir.

Manque de chance pour le club lorrain, le compte Twitter humoristique «Fédé de la Lose» s'est immédiatement emparé de la nouvelle identité graphique pour se moquer gentiment du club grenat.

(th/L'essentiel)