Une pétition pour sauver l'unique loup du territoire

Plus de 8 500 personnes ont signé une pétition qui réclame la suspension de l’autorisation des tirs de prélèvement contre l'unique loup présent dans le département de Meurthe-et-Moselle. La semaine dernière, la préfecture du département a autorisé ces tirs pour abattre ce loup à l'origine d'une multitude d'attaques de troupeaux, notamment dans le sud du département.

«C'est un animal qui a un comportement erratique et anormal, donc nous sommes contraint de le tuer», a annoncé le préfet, Éric Freysselinard, au micro de France Bleu Sud Lorraine. «Ce loup, qui provoque des dégâts tout à fait excessifs, peut être tué sans mettre en cause l'espèce et je crois même que le tuer serait sage, car il est en train de mobiliser toute une population contre lui et il dessert la cause du loup», a-t-il rajouté lors d'un point presse.

Dans un communiqué, des associations de défense de l'environnement lorraines rappellent que «le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne (1979) et par la directive européenne relative à la conservation des habitats naturels (1992), deux textes qui interdisent toute mise à mort intentionnelle du loup». Sur 53 loups pouvant être tués en 2019, 38 l'ont été. En 2020, ce chiffre augmentera à une centaine de loups.

(dj/L'essentiel)