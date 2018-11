4 gilets jaunes dégradent des passages à niveau

Mercredi en fin d'après-midi, sur quatre communes, «des boîtiers de commande de passages à niveau ont été fracturés et les commandes ont été manipulées pour faire baisser les barrières bloquant ainsi la circulation routière», a expliqué le procureur de la République à Nancy, François Pérain. Les quatre hommes, nés entre 1993 et 1999, dont l'un travaille pour un sous-traitant de la SNCF, ont été interpellés en flagrant délit jeudi par les gendarmes de Lunéville, alors qu'ils «venaient de manipuler le boîtier de commandes de deux passages à niveau à Azerailles et à Moncel-lès-Lunéville».

Ils «ont reconnu les faits et se revendiquent du mouvement dit des "gilets jaunes"», a indiqué M. Pérain. Susceptibles d'être poursuivis pour des «infractions de dégradation de bien public en réunion et entrave au fonctionnement ou manœuvre interdite d'appareil ou de signaux non mis à la disposition du public», ils encourent une peine maximale de sept ans d'emprisonnement. Ils devraient être jugés lundi en comparution immédiate.

(L'essentiel/afp)