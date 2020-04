Ils impriment des visières en 3D depuis chez eux

Ils se présentent comme des «travailleurs de l'ombre» et leur objectif est plus que louable en cette période de confinement où les protections viennent parfois à manquer «aux premières lignes» pour empêcher la propagation du coronavirus.

Via un groupe Facebook rendu public, ce vendredi, intitulé «Face shield C19 Arlon», une bonne quinzaine de volontaires ont pris l'initiative d'imprimer des «visières maisons» pour protéger le personnel soignant, essentiellement dans le sud de la province belge de Luxembourg.

Équipés d'imprimantes 3D, ces bénévoles «turbinent» depuis plusieurs jours déjà pour équiper des infirmières indépendantes, des laboratoires, des crèches, des centres pour handicapés, des maisons de retraite, des services de pompes funèbres, des pompiers ou encore des policiers.

«Nous tenons à rappeler que les visières que nous produisons ne sont pas du matériel officiel médical mais des visières faites "maison" pour aider et protéger le personnel soignant», préviennent les volontaires qui mettent également à disposition leurs fichiers pour gagner en efficacité. «Chaque visière doit être désinfectée avec du gel hydro-alcoolique avant d’être utilisée. Ces visières ne peuvent pas être utilisées dans les salles Covid-19, car ce n’est pas du matériel stérile».

Des retours positifs

Contacté par L'essentiel, ce vendredi après-midi, Ryan Renson, frontalier belge qui s'occupe notamment de la maintenance de chauffage pour la commune de Differdange, s'est lancé dans cette opération depuis une semaine. «On était trois au début, nous voici déjà à quinze. Et on recherche encore des volontaires», nous-a-t-il précisé au téléphone. «Je ne pensais pas, non plus, qu'autant de personnes avaient des imprimantes 3D. On commande les bobines de filament sur Internet et on a besoin de 25-30 g pour une visière. En 30 minutes, tout est imprimé et on essaie de faire tourner un maximum nos imprimantes 3D. Pas 24 heures sur 24, mais presque».

Une fois la structure de la visière imprimée en trois dimensions, il reste encore à trouver le plastique nécessaire pour un maximum de protection. «Pour le moment, on arrive à suivre avec du plastique transparent que l'on utilisait généralement pour les couvertures de reliure», souligne encore Ryan. «On a déjà pu déposer une cinquantaine de visières de protection à l'hôpital d'Arlon et la demande va certainement continuer à augmenter. Sur d'autres groupes Facebook d'imprimeurs 3D, les premiers retours sont déjà positifs».

