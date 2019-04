Arlon-​​Luxembourg en covoiturage dès mai?

C'est une annonce qui fait d'ores et déjà sourire celles et ceux qui empruntent tous les jours l'autoroute E411 depuis la Belgique en direction de Luxembourg. Le chantier, et les bouchons qui en découlent quotidiennement, entre Arlon et le poste frontière de Sterpenich serait sur le point de s'achever et par conséquent, annonce La Meuse Luxembourg «la bande de covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence» devrait pouvoir être lancée au plus tard début mai.

Le ministre Carlo Di Antonio a précisé au quotidien régional que, dans le même véhicule et en cas d'embouteillage, trois personnes pourront rouler à 50 km/h sur la bande d'arrêt d'urgence. Des caméras sont actuellement en cours d'installation pour traquer les fraudeurs qui s'exposeraient par la même occasion à une amende de 58 euros. Pas moins de 20 zones refuges ont également été édifiées sur ce tronçon de 11 km pour permettre aux voitures en détresse de se mettre en sécurité.

D'ici là, les automobilistes devront encore s'armer de patience, car les bretelles d'accès et de sorties en direction de Luxembourg vont être fermées dans les prochains jours, a déjà annoncé la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO). Après la fermeture de Weyler (sortie 32) du vendredi 5 à 20h au lundi 8 avril à 5h, ce sera au tour de Sterpenich (sortie 33) de connaître le même sort du lundi 8 à 20h au mercredi 10 avril à 6h.

(fl/L'essentiel)