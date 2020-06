La manifestation dégénère à Metz, le procureur blessé

Des incidents ont éclaté samedi à la fin de la manifestation contre les violences policières à Metz, au cours desquels le procureur et quatre policiers ont été légèrement blessés, a-t-on appris de sources concordantes. «En secouant la grande porte du palais de justice, des manifestants ont réussi à forcer la petite porte pour les piétons», a expliqué le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

Le maire de Metz réagit



Informé du jet de pierre dont a été victime le procureur de la République de Metz, Dominique Gros a publié ce communiqué: «Votre personne et le symbole qu'elle représente dans notre République me font considérer cette agression comme grave. Au nom de la Ville de Metz et en mon nom propre, je vous prie

de croire à ma parfaite solidarité et à mes vœux de prompt rétablissement.»

«Je suis venu voir les dégâts et j'ai reçu un caillou sur le nez», a précisé le magistrat, depuis l'hôpital où il allait être pris en charge, précisant que les manifestants étaient rapidement ressortis du palais de justice. Selon la préfecture de la Moselle, quatre membres des forces de l'ordre ont également été légèrement blessés au cours de cette manifestation et des impacts ont été relevés sur les vitres du palais de justice. Treize personnes ont été interpellées.

Des rassemblements malgré les interdictions préfectorales

Quelque 800 manifestants, d'après le décompte de la préfecture, s'étaient élancés en début d'après-midi pour cette mobilisation contre les violences policières qui s'est d'abord déroulée dans le calme.

Malgré des interdictions préfectorales, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans plusieurs villes de France vendredi et samedi pour dénoncer les violences policières en France et rendre hommage à George Floyd, Afro-américain mort le 25 mai aux mains de la police aux États-Unis.

Mardi soir, un premier rassemblement contre les violences policières avait réuni à Paris plus de 20 000 personnes à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme mort en 2016 après son interpellation dans le Val-d'Oise.

1.500 personnes à Metz, 400 à Nancy dans les rassemblements contre les violences policières https://t.co/UQIf3jiSqm pic.twitter.com/glFfmqj68a — France 3 Lorraine (@F3Lorraine) June 6, 2020

Tout est bloqué à Metz par les crs ils ont tirez au lbd et des lacrymo et empêchent les manifestants de rendre hommage #BlackLivesMattters pic.twitter.com/f4lQEXXdQn — Jack (@stajackov) June 6, 2020

(L'essentiel/afp)