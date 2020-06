Plusieurs milliers de jeunes en noir contre le racisme

Plusieurs milliers de jeunes vêtus de noir se sont rassemblés vendredi soir au cœur de Strasbourg pour rendre hommage à George Floyd, dire non au racisme et dénoncer les violences policières, a constaté un journaliste de l'AFP.

Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, ils étaient 3 500 selon la préfecture, de 4 à 5 000 selon les organisateurs, réunis place Kléber, le cœur battant de la capitale alsacienne, devançant de nombreux autres appels à manifester lancés à travers la France pour samedi.

«Stop killing black people»

Sur des cartons confectionnés à la hâte et brandis par des dizaines de manifestants, ces mots: «le vrai virus, c'est le racisme», «No justice, no peace» (pas de justice, pas de paix), «Stop racism» ou «Stop killing black people» (Cessez de tuer des Noirs).

«Black lives matter» (Les vies noires comptent) proclamaient aussi de nombreuses pancartes, reprenant le cri de ralliement du mouvement contre les violences racistes déclenché aux Etats-Unis par la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans qui a succombé lors de son arrestation, asphyxié par un policier à Minneapolis.

Applaudissements

Pour la plupart masqués, les jeunes de Strasbourg ont d'abord manifesté silencieusement avant que ne retentissent des salves d'applaudissements et que quelques-uns prennent la parole au mégaphone. Plusieurs centaines d'entre eux étaient encore rassemblés sous la pluie vers 20h45.

«Y'en a marre, c'est un peu plus qu'un racisme qui pèse sur tout le monde, c'est une pression constante, des non-dits et une vie qui devient compliquée pour un certain nombre d'entre nous qui disent qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir à cause de notre couleur de peau ou de notre religion», observait Kevin, un animateur-jeunes de 40 ans, originaire des Caraïbes et tout de noir vêtu.

«C'est une cause qui nous concerne tous et pas seulement les personnes visées», a renchéri Fanny, une rédactrice de 30 ans, avec cet appel lancé sur sa pancarte: «soyons des Bisounours pleins de couleurs et pleins d'amour».

(M.M.)