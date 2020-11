Une fillette de cinq ans meurt dans un incendie

Une fillette de cinq ans a été tuée dans l'incendie du logement familial à Pirmasens, commune de Rhénanie-Palatinat, à l'est de Sarrebruck. Sa sœur de sept ans a été gravement blessée et conduite à l'hôpital. Les parents et quatre autres enfants n'ont en revanche pas été touchés, selon la police.

Une centaine de pompiers sont intervenus pour ce feu qui s'est déclaré dans une chambre, avant de se propager jusque sous la toiture du bâtiment. Onze personnes en tout ont dû être relogées provisoirement.

(L'essentiel/dpa)