Un couple disparu retrouvé dans un champ

Un couple de septuagénaires porté disparu depuis 24 heures a été retrouvé sain et sauf après avoir passé une nuit dans une voiture sans permis, embourbée dans un champ près de Dieuze, en Moselle, a-t-on appris vendredi auprès du maire de Guébling. «On a eu un bon dénouement, ils ont failli passer une deuxième nuit dehors», a raconté Joseph Remillon, le maire de Guébling, où résident Odette et Gérard, âgés de 75 ans et 77 ans. «On désespérait, on les cherchait très loin alors qu'ils n'étaient pas si loin de leur parcours habituel», a-t-il précisé.

Selon le Républicain lorrain, le couple a quitté son domicile mercredi à bord de sa voiture sans permis pour faire des courses à quelques kilomètres. Leur fils, ne les voyant pas revenir en début de soirée, a signalé leur disparition. «Trois ou quatre voitures de la famille ont tourné, en plus des patrouilles de gendarmerie» à leur recherche, a précisé M. Remillon. Finalement, Odette et Gérard ont été retrouvés jeudi entre 16h et 17h près de Dieuze, leur voiture embourbée dans un champ.

«Ils se sont aventurés dans un chemin et plutôt que de faire demi-tour, ils ont insisté et sont restés bloqués», a indiqué le maire. Le couple, à mobilité réduite, a attendu dans la voiture, sans paniquer, se nourrissant notamment de bananes achetées lors des courses. «Ils étaient certains qu'ils allaient être retrouvés, mais plus rapidement sûrement», a-t-il ajouté. Souffrant d'hypothermie, ils ont été hospitalisés. «Ils ont eu froid parce qu'ils n'ont pas bougé, mais ils vont bien», a assuré M. Remillon.

(L'essentiel/AFP)