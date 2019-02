Des incidents avec les «gilets jaunes» à Metz

"Gilets jaunes" : environ 2.000 personnes rassemblées à Metz pour l'acte XIII, il y a eu des débordements en fin de journée https://t.co/MBfvbvL0Zh — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) 9 février 2019

Quatre gendarmes ont été transportés à l'hôpital "pour des blessures aux membres inférieurs et des troubles auditifs", ont indiqué les pompiers de Moselle. Deux «gilets jaunes» ont été hospitalisés, un homme «blessé à la cuisse et au bras et une dame de 56 ans incommodée par les gaz lacrymogènes», selon la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Moselle.

Vers 17H00, 800 à 900 personnes, selon la DDSP, ont tenté de forcer un barrage des forces de l'ordre, sur un pont permettant d'accéder à la préfecture. Les forces de l'ordre, qui ont essuyé divers projectiles, ont répliqué en lançant des grenades lacrymogènes à plusieurs reprises.

Cinq interpellations

Un groupe de 200 manifestants a été repoussé vers le centre-ville où du mobilier urbain et la façade d'une banque ont été dégradés et des incendies allumés, selon la préfecture. Cinq personnes ont été interpellées, a-t-elle précisé.

La manifestation, déclarée, a rassemblé au plus fort entre 1.800 et 1.900 personnes, selon la police.La préfecture avait invité les riverains et commerçants à ne pas laisser sur la voie publique tout objet ou matériau "qui pourraient être utilisés comme projectiles, incendiaires ou armes durant la manifestation".

(L'essentiel/afp)