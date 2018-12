Deux TER en moins sur la ligne Nancy-​​Luxembourg

Chaque année en Europe, les entreprises ferroviaires procèdent au changement de service horaire, le deuxième dimanche de décembre, soit le 9 décembre 2018 cette année. À cette occasion, des évolutions sont opérées dans les horaires, les services ou encore les dessertes de certaines lignes TER de la région Grand Est.

Sur la ligne Nancy/Metz/Thionville/Luxembourg, les TER 88782 (départ Metz 21h46, arrivée Luxembourg 22h45) et TER 88785 (départ Luxembourg 23h16, arrivée Metz 0h14) très peu fréquentés, ne circuleront plus du lundi au vendredi. En outre, certains TER du sillon lorrain verront leurs horaires modifiés de quelques minutes (entre 3 et 10 minutes sur 6 TER), «afin de prendre en considération les nouveaux horaires de trains TGV INOUI et OUIGO», explique la SNCF dans un communiqué.

En outre, sur la ligne Charleville-Mezières-Thionville, des horaires seront modifiés à partir de dimanche, sur quatre circulations, dans le but d'améliorer les temps de correspondance vers Metz et Luxembourg. À noter par ailleurs que deux allers et retours supplémentaires entre Strasbourg et Paris, circuleront du lundi au vendredi.

Tous les horaires par territoire et par ligne sont à consulter ici.

