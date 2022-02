Un chien secouru après une chute de 150 mètres

En montagne, il n'y a pas que les humains qui peuvent se retrouver en difficulté.

Grâce à l'intervention de deux secouristes du PGHM Hohrod-Xonrupt, Osmose, chien guide, a pu retrouver son maître après une chute de 150 m !

Ça valait bien une lechouille https://t.co/35rMq4nbJE pic.twitter.com/bg4iQc64CQ — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie_088) February 3, 2022

Deux secouristes du peloton de gendarmerie de montagne (PGM) de Xonrupt (Vosges) et Hohrod (Haut-Rhin) sont intervenus, mercredi, pour sauver un chien guide qui avait fait une chute d'une corniche sur les crêtes, à proximité du col de Falimont, dans le massif des Vosges, apprend-on sur le compte Facebook du PGM.

Le labrador s'était écarté de son groupe, lors d'une randonnée organisée par une association pour personnes malvoyantes et s'est ainsi retrouvé au-dessus d'une corniche. Osmose - c'est son nom - a alors glissé et a chuté dans un couloir très raide, atterrissant plus de 150 mètres plus bas.

Les deux secouristes n'ont pas ménagé leurs efforts pour le retrouver. L'un d'eux est descendu en rappel et a réussi à localiser le labrador, indemne, qui avait trouvé refuge dans des arbustes. Le chien et son sauveteur ont pu remonter grâce à un mouflage (NDLR: un système de poulies et de cordes) réalisé par le second secouriste. Osmose a finalement retrouvé son maître, heureux de pouvoir à nouveau compter sur ce compagnon indispensable à ses déplacements quotidiens.

(pp/L'essentiel)