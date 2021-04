Virée pour avoir fait des achats pendant sa pause

Plusieurs médias en Alsace et ailleurs en France ont relayé cette incroyable histoire. Fouzia, une mère de famille employée comme caissière dans un supermarché de Strasbourg, raconte avoir été licenciée pour «faute grave» après avoir, visiblement, effectué des achats pendant son temps de pause au mois de janvier dernier. Ce qui serait interdit par le règlement intérieur de l'enseigne de grande distribution pour laquelle elle travaille. «On me reproche d'avoir abandonné mon poste», explique-t-elle à France 3 Grand Est, indiquant avoir «les justificatifs» pour prouver qu'elle était bien en pause à cet instant.

Son achat? Une baguette de pain et une patate douce. Une affaire qui prend des proportions d'autant plus incompréhensibles que l'investissement de Fouzia dans son travail, en intérim, puis en CDD et en CDI depuis octobre dernier, semble faire l'unanimité dans son entourage. Elle a décidé d'entamer une procédure aux prudhommes pour pouvoir être réintégrée. Le groupe Leclerc n'a pas souhaité commenter.

VIDEO - Strasbourg : une caissière licenciée pour avoir acheté une patate douce et une baguette pendant sa pause https://t.co/r1bwP0Eypu pic.twitter.com/daOvr9KkuC — France 3 Alsace (@F3Alsace) April 1, 2021

(nc/L'essentiel)