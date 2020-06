Les Da Costa ont la parade à Mont-​​Saint-​​Martin

Steven Da Costa le savait, avoir une famille qui respire le karaté est l'une de ses grandes forces. La pandémie de coronavirus, l'a confirmé. Car à l'heure où tous les pratiquants de sports de combat du monde en étaient réduits à de l'entretien physique, le champion du monde français 2019 (-67 kg) n'a jamais arrêté de s'entraîner.

Avec un père, Michel, entraîneur et deux frères, Logan et Jessie, membres comme lui de l'équipe de France, il y avait du niveau en confinement chez les Da Costa à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). «J'ai acheté une maison à côté de celle de mes parents donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler presque normalement même si j'ai un peu levé le pied», raconte le Meurthe et mosellan de 23 ans, qualifié pour les JO de Tokyo, reportés à 2021. Un but aussi pour ses frères.

«L'occasion de voir un peu autre chose»

«Ce qui manque c'est la compétition et un objectif proche à préparer», confie-t-il. Car alors que la distanciation à 1,50 m reste en vigueur, la reprise des combats n'est pas pour demain. «Nous, les sports de combat, nous reprendrons en dernier. Je crains même que ce ne soit pas avant 2021.», poursuit-il, impatient de retrouver d'autres combattants dont des Luxembourgeois comme Jordan Neves qui s'entraîne souvent avec eux. «Avec mes frères, on se connaît par cœur».

En attendant, Steven qui était détaché à 100% pour préparer les Jeux, retrouvera ces jours-ci son travail d'agent d'accueil SNCF à Paris. «L'occasion de voir un peu autre chose».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)