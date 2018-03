Trois centres d'accueil fermeront cette année

La province de Luxembourg va bientôt perdre plus de 700 places pour accueillir des réfugiés. Samedi, le cabinet de Theo Francken, secrétaire d'État à l'Asile, a en effet annoncé la fermeture, d'ici la fin de l'année, des neuf derniers centres d’accueil ouverts en 2015, au plus fort de la crise migratoire. Cette décision a été prise pour une question budgétaire et «compte tenu de la diminution du flot des demandeurs d'asile», explique la RTBF.

Dans la région frontalière du Grand-Duché, cela concerne les centres de Stockem, à Arlon (jusqu'à 400 places), de Saint-Ode (250 places) et de Vielsalm (80 places). Dans le centre de Stockem, géré par la Croix-Rouge, la perspective d'une fermeture a été un choc. «Rien ne laissait présager d'une telle décision», a confié le directeur du centre, Roger Martinez, interrogé par La Libre. Ce dernier rappelle par ailleurs que le centre, qui emploi 44 personnes, est le deuxième le moins coûteux de Belgique.

Au total, le plan détaillé samedi concerne la fermeture de 6 454 places d’accueil. Il s'agit de la deuxième fermeture en quelques années. En 2016/2017, plus de 13 750 places d'accueil temporaires avaient déjà été supprimées. Actuellement, le réseau d'accueil de Fedasil est occupé à 74%, précise l’organisme en charge de l'accueil des demandeurs d'asile. Avec cette nouvelle réduction, le gouvernement belge cherche à retrouver la capacité d'accueil d'avant la crise de 2015, soit moins de 17 000 places d'ici 2019.

(L'essentiel)