Quatre tracés envisagés pour Metz-​​Luxembourg

Le projet controversé de l'A31 bis, cette nouvelle autoroute censée désengorger l'A31 entre Metz et le Luxembourg (jusqu'à 220 000 véhicules/jour), vient de connaître de nouveaux développements. Le préfet de la région Grand Est, Jean-Luc Marx, a validé quatre tracés, qui seront soumis à une consultation publique de deux à trois mois, à compter de septembre 2018, avant une hypothétique déclaration d'utilité publique, à horizon 2021.

Deux options pour le tronçon

Toul-Dieulouard



Plus au sud, on y voit également un peu plus clair pour le segment entre Toul et Dieulouard. La première solution, qui a les faveurs des élus locaux, consisterait à aménager l'A31 actuelle. La seconde option serait la construction d'un nouvel axe entre Toul et Dieulouard, avec à l'heure actuelle deux tracés envisagés, pour un coût estimé à 700 millions d'euros.

Les quatre options présentées mercredi soir sont les suivantes, relate France Bleu: - le tronçon historique traversant la ville de Florange - une portion longeant la Moselle avant de contourner Thionville par l'ouest - une section située plus au sud que la traversée actuelle de Thionville - un axe entre l'A30 et la zone portuaire pour contourner Thionville par l'ouest

Un projet estimé de 600 à 850 millions d'euros

Si la première option suscite toujours la colère des habitants de Florange et de son maire, Rémy Dick (NDLR: le tracé couperait la ville en deux), le président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, Michel Liebgott, propose de son côté de réaliser un tunnel sous Florange, une option non envisagée à l'heure actuelle.

Pour rappel, le coût du fuseau Richemont-Luxembourg est estimé de 600 à 850 millions d'euros, en tenant compte de la mise à 2X3 voies jusqu'au Luxembourg. La réalisation de l'A31 bis ne sera pas effective avant 2025, voire 2028. Enfin, le principe de l'instauration d'une concession - donc d'un péage - a été confirmé par le préfet de la région Grand Est.

(pp/L'essentiel)