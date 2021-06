Et les champions du passage de frontière sont...

En 2020, sur les 192 millions de travailleurs de l’UE, un peu plus de 12 millions exerçaient leur activité dans une autre région (6,3%) et 2 millions passaient la frontière (1%). Avec évidemment des disparités régionales. Ainsi, les Belges semblent les plus enclins à bouger pour aller travailler. Ils sont 21% à quitter leur région chaque matin. Les Néerlandais sont 13%, les Lituaniens, les Allemands et les Autrichiens 11%.

Et c’est donc naturellement dans des régions belges qu’on trouve le plus grand nombre de navetteurs régionaux: 49% des travailleurs vivant dans le Brabant wallon et 40% des travailleurs de la province du Brabant flamand quittent leur région, lesquelles touchent toutes les deux la région Bruxelles-Capitale.

Et où trouve-t-on le plus de travailleurs frontaliers? Forcément au carrefour de l’Europe où les frontières s'entrelacent, où Belgique, Luxembourg, France et Allemagne se rencontrent. Ainsi, le nombre de travailleurs qui quittent leur pays chaque matin est le plus élevé en province du Luxembourg (39 000 soit 32%), dans la région de Trèves (37 300 soit 15%) et en Lorraine (117 800 soit 13%). Avec pour quasiment seule destination notre Grand-Duché. Côté luxembourgeois, seuls 2,8% des résidents vont travailler dans un autre pays.

(mc/L'essentiel)