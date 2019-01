Neuf blessés par des pétards, deux amputés

Deux jeunes hommes, un adolescent de 15 ans et un adulte de 20 ans, ont eu deux doigts amputés - le pouce et l'index dans un cas, l'annulaire et l'auriculaire pour le second. «Dans les deux cas, la provenance des pétards ne correspond pas à des artifices achetés dans un commerce: l'un, apparemment en provenance de Pologne, a été acheté à un vendeur à la sauvette et le second a été fabriqué artisanalement», a relaté le chef du service SOS Mains, le docteur Philippe Liverneaux.

Les autres patients, âgés de 5 ans à 32 ans, souffrent de brûlures, de plaies aux mains, au visage ou au tronc, et de surdité temporaire. Le nombre de blessés est en baisse par rapport à l'an dernier - le service avait soigné 29 blessés dont un grave -, mais «la moyenne d'âge est plus élevée que les années précédentes», a constaté le docteur Liverneaux. La plupart des blessés «sont des jeunes adultes, c'est plutôt rare. D'habitude, on a autant d'adolescents que de jeunes adultes», a-t-il ajouté.

Deux personnes ont été prises en charge les deux nuits précédant la Saint-Sylvestre pour des blessures après avoir manipulé des artifices.

(L'essentiel/afp)