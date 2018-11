Une tribune contre les «contrôles judiciaires»

Une centaine de personnalités, dont Jean-Luc Mélenchon et José Bové, ont signé jeudi une tribune, parue sur le site de Politis, pour réclamer la fin de «contrôles judiciaires» pesant sur des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure (Meuse). «Nous, signataires de cette tribune, considérons que derrière le masque d'une banale enquête pénale, une «affaire Bure» se profile», écrivent-ils. «Les "techniques spéciales d'enquête" de la loi du 3 juin 2016 sur la "criminalité organisée et le terrorisme" servent en réalité à asphyxier la contestation du plus gros projet industriel français», poursuivent-ils.

Selon plusieurs articles, de Libération, Médiapart et Reporterre, parus mi-novembre, les opposants au projet d'enfouissement de Bure (Meuse), dont sept sont mis en examen, feraient l'objet d'écoutes téléphoniques, de perquisitions et de gardes à vue répétées, de saisies de matériel informatique, etc. «C'est une atteinte aux libertés fondamentales et une manœuvre délétère pour broyer des vies et atomiser un mouvement», dénoncent les signataires de la tribune parmi lesquels aussi les députés LFI Clémentine Autain et François Ruffin, Olivier Besancenot, l'avocat William Bourdon, l'éditeur Eric Hazan, l'agriculteur militant Cédric Herrou, l'humoriste Guillaume Meurice ou la réalisatrice Marie-Monique Robin.

Accompagnée d'une pétition, leur tribune réclame de «stopper la criminalisation aberrante de cette lutte» et que soit mis «fin immédiatement aux contrôles judiciaires intolérables qui pèsent sur les personnes mises en examen». Le projet Cigéo, mené par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra) vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français et suscite une farouche opposition de plusieurs organisations et lanceurs d'alerte.

(L'essentiel/afp)