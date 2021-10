Le tueur présumé dit avoir tout oublié du crime

Le tueur de masse présumé de Trèves a déclaré lors de son premier interrogatoire ne pas se souvenir de ses actes, selon un officier de police qui a témoigné devant le tribunal de grande instance de Trèves. Du moment où il s'est engagé, au volant de sa voiture, dans la zone piétonne jusqu'à son arrestation, il dit n'avoir aucun souvenir. Mais il a parlé à plusieurs reprises des bruits d'«impacts qu'il a perçus». L'Allemand de 52 ans a été soumis à quatre interrogatoires.

Cinq personnes ont perdu la vie au passage du conducteur fou le 1er décembre 2020. De nombreuses personnes ont en outre été blessées et traumatisées. L'accusé a été inculpé pour cinq meurtres et 18 tentatives de meurtre. Il avait roulé dans la zone piétonne de Trèves au volant de son véhicule tout-terrain pour faire un maximum de victimes.

Une voiture fonce sur des piétons à Trèves ???????????? Non loin du Luxembourg, un automobiliste a foncé sur des passants à Trèves en Allemagne, faisant au moins deux victimes. Notre article sur https://bit.ly/2VnF7lw Publiée par L'essentiel Online FR sur Mardi 1 décembre 2020

«Pensées confuses et irrationnelles»

Lors de son deuxième interrogatoire, il avait déclaré avoir «maintenant des images dans la tête», a déclaré l'enquêteur. Mais ces images n'étaient pas spécifiques, précises. L'accusé a également déclaré avoir vu des gens s'enfuir et avoir entendu des cris. Quand les policiers lui ont montré des photos et des vidéos du carnage, il a dit: «Je me déteste pour la merde que j'ai faite». Il dit être désolé pour les victimes. Par la suite, il n'a rien voulu dire de plus à ce sujet.

Selon l'enquêteur, l'accusé a dit que «sa dernière pensée» avant de perdre les pédales était «son mécontentement face à l'injustice subie». Depuis des décennies, il se bat en vain pour obtenir 350 000 à 500 000 euros auxquels il dit avoir droit. La veille du crime, il était certain d'obtenir la somme auprès d'un notaire. Mais il s'est une nouvelle fois fait envoyer promener. L'individu a montré «des pensées confuses et irrationnelles», selon le policier.

Au début de son procès, le 19 août dernier, l'accusé avait dit devant le tribunal de Trèves ne pas vouloir faire de déclaration. Son procès doit durer jusqu'à fin janvier 2022.

(L'essentiel)