Attention si vous roulez en deux-​​roues dimanche

Des frontières luxembourgeoises jusqu'à la Bourgogne et Franche-Comté, les forces de l'ordre vont procéder dimanche à un vaste contrôle routier ciblant les deux-roues. Un milliers de gendarmes et policiers, avec 354 véhicules et 184 motos, contrôleront la vitesse et le comportement des motards entre 14h et 18h sur les grands axes comme sur les routes départementales.

L'opération est organisée par le Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, qui compte 18 départements dont ceux de la région Grand Est. Elle vise à prévenir les accidents de deux-roues, plus fréquents le week-end et à l'arrivée des beaux-jours. En 2018, 505 motards ont perdu la vie dans le Grand Est, Bourgogne et Franche-Comté.

(nc/L'essentiel)