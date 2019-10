Cette frontalière de 28 ans, qui passe la frontière depuis 2004, a été confrontée à un frotteur dans le train Luxembourg-Thionville de mercredi soir. «Moi, avec ma grande gueule, fille de militaire, élevée avec trois frères, je n’ai pas réagi, je n’ai rien fait pour le repousser. Sur le coup, j’étais paralysée. J’ai seulement réalisé en arrivant à Thionville, puis après, chez moi. C’est pour cette raison que je veux témoigner, pour montrer qu’il n’est pas facile de repousser un frotteur, mais qu’il faut quand même oser le faire. Je m’en veux énormément… », confie-t-elle dans un entretien qu'elle a donné au Républicain Lorrain.

Mercredi, la jeune femme a pris le train de 18h39. À l'heure de pointe, le wagon est bondé. La Yussoise se retrouve alors coincée contre une porte. «J’avais un homme à ma gauche, un autre à ma droite, et le type là, en face de moi. J’ai changé de chaussures pour enfiler des modèles plats et le mec m’a souri. Mais dès le démarrage, il est resté face à moi, sans se retourner. J’ai commencé à m’inquiéter et j’ai essayé de me mettre de côté et de pousser avec mon sac.» La jeune femme est alors poussée contre la porte.

«Le type était en érection»

Quand le train s'arrête à Howald, Sarah descend du wagon. L'homme la suit et remonte en même temps qu'elle dans le train, toujours en se positionnant derrière elle. «Il a continué à se frotter. J’étais à deux doigts du malaise. Il faisait chaud et j’étais paniquée, raconte-t-elle, j’ai lancé un regard de détresse dans le wagon. Un passager m’a vu et a compris. Il m’a pris la main et a échangé sa place avec la mienne. Il m’a dit que le type était en érection et que je devais déposer plainte.»

En cas de situation d'urgence, la SNCF conseille de contacter le 3117 pour un appel ou le 31177 par SMS, pour joindre le service de sécurité.

(mm/L'essentiel)