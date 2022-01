Europa-​​Park va remplacer trois attractions

☝️ Plus qu'une semaine pour profiter des attractions Les Radeaux de la Jungle, Dôme des Rêves et Le Vol d'Icare ! Ces 3 attractions fermeront leurs portes dimanche 9 janvier pour laisser place à de futures aventures palpitantes. Mais on ne peut pas vous en dire plus. ???? pic.twitter.com/gpHV9GXbzy — Europa-Park FR ❄️ (@EuropaParkFR) January 2, 2022

Europa-Park, le parc de loisirs situé à Rust, dans le land de Bade-Wurtemberg (Allemagne), va fermer trois attractions à partir du 9 janvier. C'est ce qu'indique sur Twitter Michael Mack, l'un des directeurs du parc.

Il s'agit des Radeaux de la Jungle, du Dôme des Rêves et du Vol d'Icare. Les Radeaux de la Jungle, qui propose d'embarquer sur des radeaux pour découvrir des animaux, est l'une des plus anciennes installations du parc, note France Bleu Lorraine Nord, puisqu'elle est présente depuis 1978 (Europa-Park a ouvert en 1975). «Ces attractions vont laisser la place à de futures aventures palpitantes», précise Michael Mack, sans en dire plus.

Avec «Eatrenalin», les exploitants du parc prévoient un grand projet de restauration des Radeaux de la Jungle, qui devrait être lancé dès la fin 2022, comme le rapporte le média allemand heidelberg24. En outre, une toute nouvelle zone thématique devrait voir le jour avec un nouveau grand huit qui, avec une longueur de 1,6 kilomètre, devrait être à peine plus court que le plus grand manège du parc, le «Silver Star».

Nichts ist beständiger als der Wandel. Nur noch eine Woche, um die Attraktionen Dschungel-Floßfahrt, Flug des Ikarus und Traumzeit-Dome zu genießen! Diese drei Attraktionen schließen am Sonntag und machen dann Platz für zukünftige, spannende Abenteuer. Seid ihr bereit? pic.twitter.com/zVA7PVeZQi — Michael Mack (@MichaelMack) January 2, 2022

