Des kilos de drogue vendus entre Esch et Audun

L'enquête a été longue et la montagne n'a visiblement pas accouché d'une souris... La police grand-ducale a annoncé, ce mercredi 16 juin 2021, qu'un réseau international de trafic de stupéfiants a été démantelé entre le Luxembourg et la France, avec des connexions régulières aux Pays-Bas. Selon le communiqué, le trafic se concentrait plus particulièrement entre Esch-sur-Alzette, au sud du Grand-Duché, et la commune frontalière et voisine d'Audun-le-Tiche, située dans le département français de la Moselle.

Après six mois d'enquête, la section stupéfiants du Service de police judiciaire a donc mis la main sur des trafiquants d'héroïne et de cocaïne, «impliqués dans des ventes à grande échelle». Au tout début du mois de juin 2021, cinq personnes au total ont été arrêtées dans le cadre de ce trafic. Trois individus ont été placés en «détention provisoire», alors que deux autres sont actuellement «sous contrôle judiciaire». 70 policiers et douaniers ont participé aux arrestations et perquisitions, selon la police grand-ducale, qui se félicite également de la «bonne coopération avec les autorités françaises».

Quant aux chiffres communiqués ce mercredi, ils ont de quoi donner le tournis. 3 kg d'héroïne et 1,5 kg de cocaïne, soit un total de 4,5 kg de stupéfiants, ont en effet été saisis lors des perquisitions menées au Grand-Duché et en France. De l'argent liquide à hauteur de... 26 000 euros, des véhicules, plus d'une dizaine de smartphones, de fausses cartes d'identité, des permis de conduire falsifiés et des objets de valeur ont également été confisqués, indique encore la police grand-ducale.

(fl/L'essentiel)