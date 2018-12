Les parents des victimes racontent leur calvaire

Ils ont perdu leur fils il y a 32 ans et vivent leur sixième procès aux assises: les parents des deux enfants tués à Montigny-lès-Metz ont témoigné mercredi au procès en appel de Francis Heaulme, racontant leur «chemin de croix» judiciaire. Face à trois photos de son fils sur les écrans de la cour d'assises des Yvelines, Chantal Beining se replonge à nouveau dans la journée du 28 septembre 1986.

Elle se rappelle de ce que son fils a pris au goûter ce jour-là, «du pain de mie et du coca», de ce qu'il lui a raconté. «Il m'a dit "à tout à l'heure", j'ai jamais revu mon gosse», dit-elle. Elle se rappelle, très émue, de l'inquiétude du père de son enfant en fin de journée, puis du policier qui vient lui annoncer le décès. Elle se rappelle de la une du journal le lendemain, dont elle montre un exemplaire aux jurés: «Deux enfants assassinés à Montigny-lès-Metz». Depuis, «j'ai fait 1989, 2001, 2002, 2014, 2017», dit-elle, énumérant les dates de tous les procès.

Convictions différentes

Alexandre, qui aurait aujourd'hui 40 ans, était un enfant «assez timide, qui aimait jouer», décrit son père à la barre. Serge Beckrich revient sur cette soirée de 1986, la recherche de son fils, les vélos abandonnés sur le talus, dans la nuit de plus en plus noire. Interrogé sur l'absence de sa femme à l'audience, il répond, d'une voix pleine de colère contenue: «Cela fait 32 ans qu'on est dans les procès. Elle a tout subi», dit-il. Francis Heaulme se lève alors dans le box: «En 2017, on a fait le procès à Metz. J'avais pas l'occasion de vous parler», dit-il en s'adressant au témoin. «Je vous donne ma parole, je n'ai pas touché votre fils Alexandre», poursuit-il.

Si elles ont parcouru le même labyrinthe judiciaire, les deux familles ne sont pas arrivées aux mêmes conclusions. La famille Beining penche vers un Francis Heaulme coupable, la famille Beckrich, non. Les aveux de Patrick Dils, ensuite rétractés, «ont marqué d'une manière définitive l'esprit, le cœur, de la famille Beckrich», plaide Dominique Rondu. À l'issue de ce «chemin de croix», la famille Beckrich «a le sentiment que c'est impossible d'avoir une certitude sur la culpabilité de Francis Heaulme». En miroir, Me Dominique Boh-Petit, l'avocate de la famille Beining, retrace le combat mené par Chantal Beining, qui avait fait appel du non-lieu prononcé en 2007 au bénéfice de Francis Heaulme.

(L'essentiel/afp)