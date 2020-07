Un alpiniste messin chute de 100 mètres et meurt

Un alpiniste de 68 ans qui évoluait seul dans le massif des Arves, en Savoie, est mort samedi après une chute de 100 mètres, a-t-on appris dimanche auprès des secours en montagne, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le corps du sexagénaire a été retrouvé samedi à 21h dans un névé par la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Modane, qui avait été alertée une heure plus tôt par sa femme, inquiète de ne pas le voir arriver à un rendez-vous que le couple s'était fixé sur un parking.

La victime, originaire de Metz et en vacances à Briançon, était un alpiniste expérimenté qui était bien équipé, ont précisé les secours en montagne. L'homme aurait dévissé alors qu'il se trouvait seul, non encordé, dans l'ascension menant à la pointe centrale des Aiguilles d'Arves, un sommet situé à la frontière avec les Hautes-Alpes et culminant à 3.500 mètres d'altitude. Une enquête, confiée à la CRS de Modane, a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

(L'essentiel/afp)