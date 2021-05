La nouvelle variante pour l'A31 bis va être étudiée

Le tracé alternatif pour l'A31 bis proposé par Rémy Dick, le maire de Florange (Moselle) va-t-il rafler la mise? Des études vont être en tout cas lancées «très prochainement» pour ce potentiel itinéraire (le fuseau F5) passant entre Florange et Serémange-Erzange et traversant le site de l'ex-cokerie d'ArcelorMittal, indique la préfecture de Moselle, dans un communiqué. L'A31 bis doit desservir la frontière luxembourgeoise depuis Richemont, alors que plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne l'A31 (jonction entre l’A3 luxembourgeoise et Beaune (Côte d'Or), via Thionville, Metz et Nancy).

Pour mémoire, ce tracé alternatif avait d'abord été écarté en 2017. «La présence de la cokerie, alors en activité, impliquait de prévoir le passage de l’autoroute en viaduc à cet endroit, et non en souterrain, explique la préfecture. Or, la pente d’une autoroute ne doit pas être trop forte, ce qui avait justifié d'écarter cette variante pour cette raison technique». Depuis l’arrêt de la cokerie d’ArcelorMittal de Serémange-Erzange, effective en avril 2020, une nouvelle alternative de tracé est désormais envisageable et avait été proposée en janvier dernier. Elle prend en compte la possibilité d’un passage en tunnel sous la zone urbanisée, qui n’avait pas été envisagé il y a quatre ans.

Concertation en 2022

Pour rappel, deux autres tracés potentiels sont toujours en lice: le fuseau F4 - qui traverse donc Florange avec un tunnel de 2,5 km de long - et le tracé F10 via Illange, considéré comme une solution «par défaut», même si elle est privilégiée par Paris. «Le lancement de l'étude de cette nouvelle variante ne présage en aucun cas du choix final qui sera réalisé, note la préfecture. Il a pour objectif d'apporter des éléments de comparaison détaillés entre les variantes à l'étude sur les fuseaux F4, F5 et F10 qui pourront être présentés lors d'une prochaine concertation prévue en 2022.

Rappelons que l'idée d'une concession avec péage est désormais actée - entre 1 et 2 euros par passage depuis Thionville - et le coût du projet est estimé à quelque 1 milliard d'euros, financé par l'État (à hauteur de 400 millions d'euros environ) et par le concessionnaire.

